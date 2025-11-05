Parma-Milan arbitro Di Bello | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR …
Marco Di Bello, classe 1981, della sezione A.I.A di Brindisi dirigerà sabato 8 ottobre Parma-Milan, partita dell'11a giornata in programma al Tardini. I precedenti con le squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
