Parma coperta corta | Circati fuori due mesi Estevez almeno uno

Nella settimana che porta alla sfida con il Milan, Carlos Cuesta deve fare i conti con una rosa che si riscopre incredibilmente corta dopo squalifiche (Ordonez, un turno) e infortuni. Mentre Emanuele Valeri stringerà i denti e proverà a farsi convocare almeno per la panchina, sicuramente non ci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuovi incarichi nei capoluoghi: Nicola Falvella prende il posto di Salvatore Calabrese a Ferrara. A Reggio Emilia da Teramo arriva Carmine Soriente. Piacenza «cede» Ivo Morelli a Rimini e verrà coperta da Gianpaolo Bonafini. A Parma Carmine Rocco Grass - facebook.com Vai su Facebook

Parma, coperta corta: Circati fuori due mesi, Estevez almeno uno - Nella settimana che porta alla sfida con il Milan, Carlos Cuesta deve fare i conti con una rosa che si riscopre incredibilmente corta dopo squalifiche (Ordonez, un turno) e infortuni. Come scrive parmatoday.it

PARMA - Lesione per Circati ed Estevez, la nota - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Parma ha reso note le condizioni di Alessandro Circati e Nahuel Estevez, c'è lesione per entrambi. Scrive napolimagazine.com

Roma-Parma 2-1 | Circati, speranza crociata - Come aveva fatto con Fabregas, Carlos Cuesta prova a replicare proponendo una squadra compatta e corta volta a sporcare le giocate della Roma che, per lunghi tratti del primo tempo, viene annientata e ... Da parmatoday.it