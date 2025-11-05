Parlamento della legalità due premi al sindaco di San Giuseppe Jato

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Testimonianze e impegno civile hanno caratterizzato la presentazione del libro “Nessuno calpesti i nostri sogni - I giovani artigiani di bellezza”, promosso dal Parlamento della legalità internazionale, alla Camera dei deputati. L’iniziativa, fortemente voluta da Nicolò Mannino, presidente e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

