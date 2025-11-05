Parla il presidente dei musulmani | Maranza il sindaco ha ragione Il problema va gestito insieme

Il fenomeno 'maranza'? "Una questione seria.". Hassan Samid, presidente dell'associazione Musulmani di Ferrara, prende la parola nel dibattito infuocato per mettere alcuni punti fermi sul fenomeno che allarma. E lo fa all'indomani dell'intervento del sindaco Alan Fabbri, il quale ha stigmatizzato duramente l'atteggiamento di alcuni "ragazzi di origine magrebina che tendono a isolarsi, a fare branco, a rifiutare regole e autorità". Un intervento, sottolinea subito Samid, che "non ho potuto fare altro che sottoscrivere pienamente". Ora però, preso atto del fenomeno, cosa possiamo fare? "Ho usato appositamente il "noi" – inizia il presidente dell'associazione – perchè siamo in tanti a dover fare la nostra parte.

