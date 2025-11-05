Park&Ride Cimino e Democrate sosta + bus navetta fino al Borgo a 1 euro

Tarantini Time Quotidiano Sosta auto più bus navetta diretti al Borgo al costo di € 1,00 nei Park&Ride di Cimino e Piazzale Democrate. Questa l’interessante novità che, in via sperimentale, l’Amministrazione comunale e Kyma Mobilità introducono dal 5 Novembre, e per i successivi sei mesi, per far fronte alla carenza di parcheggi in centro, proponendo ai cittadini un’alternativa comoda, economica e sostenibile per l’ambiente. Come funziona Dalle ore 7.00 alle ore 23.00, nei due Park&Ride di Cimino e Piazzale Democrate, la tariffa di parcheggio per il conducente è fissata a € 1,00, comprensiva del costo della sosta del veicolo nell’area di interscambio e l’utilizzo degli appositi bus navetta, all’andata e al ritorno, lungo gli itinerari che portano al centro città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it