Parità salariale la stretta Ue | le imprese dovranno dichiarare quanto pagano uomini e donne

Maggiore trasparenza retributiva e riduzione del gender pay gap: sono questi gli obiettivi più importanti che si è posta l’ Unione europea con la Direttiva n. 2023970, che i paesi membri dovranno recepire entro il mese di giugno 2026. Nell’Ue le donne guadagnano mediamente il 12% i meno rispetto ai loro colleghi uomini: è prendendo spunto da questo dato che il Consiglio europeo ha deciso di di mettere in campo un pacchetto di iniziative rivolte ai datori di lavoro – sia quelli del pubblico che del privato – e che coinvolgono tutte le forme contrattuali. Anche se gli obblighi saranno adeguatamente calibrati alle dimensioni dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parità salariale, la stretta Ue: le imprese dovranno dichiarare quanto pagano uomini e donne

