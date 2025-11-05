Pareggio amaro per il Napoli | 0-0 con l’Eintracht al Maradona

Terzo clean sheet consecutivo per gli azzurri, ma l’attacco resta a secco: con quattro punti in quattro gare, la qualificazione è ancora tutta da giocare.. Resiste fino all’ultimo il muro eretto dall’Eintracht Francoforte allo stadio Maradona, che dopo lo 0-0 con il Como assiste a un secondo pareggio a reti bianche in pochi giorni. Il Napoli certifica, con il terzo clean sheet consecutivo, la ritrovata solidità difensiva, ma resta il rammarico per l’incapacità di trovare la via del gol. Nel primo tempo è soprattutto Elmas, schierato nel tridente con Hojlund e Politano, a creare qualche grattacapo alla retroguardia tedesca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

