Parcheggiatori abusivi e Napoli-Eintracht | come sono andati i controlli dei carabinieri
Controlli dei carabinieri, nella serata di ieri, a Fuorigrotta. I militari hanno effettuato principalmente un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona, dove si è disputato l'incontro di Champions League tra Napoli e i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.Cinque. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
