Paratie alluvionati all’asciutto In 6 mesi nemmeno un euro ci sentiamo presi in giro
Cesena, 5 novembre 2025 – La Regione Emilia-Romagna non ha ancora iniziato l’erogazione dei contributi agli alluvionati per l’installazione di dispositivi di protezione delle abitazioni (paratie, valvole di non ritorno per le fogne e altro ancora) per prevenire o mitigare gli effetti delle alluvioni. Il bando per le paratie e i dispositivi di protezione si è chiuso nel gennaio 2025. Nelle casse della Regione ci sono circa 13,8 milioni di euro che non provengono dal bilancio regionale, ma dalle donazioni effettuate dopo l’alluvione. Il bando per le paratie e gli altri dispositivi di protezione delle abitazioni si è aperto il 30 ottobre 2024 e si è chiuso il 31 gennaio 2025: i fondi provengono dalle donazioni raccolte tramite uno specifico conto corrente a seguito degli eventi alluvionali del 2023 (in tutto vennero raccolti oltre 47 milioni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
