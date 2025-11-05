Paramount cambia rotta | niente film con Emma Stone Joaquin Phoenix e Javier Bardem dopo la polemica su Gaza
David Ellison, il nuovo amministratore delegato della major, ha deciso di cambiare alcune regole in seno all'azienda dopo le recenti diatribe. Sembra stia per iniziare una nuova era alla Paramount dopo l'insediamento dell'amministratore delegato David Ellison. L'obiettivo sarebbe quello di riconfigurare l'intero panorama cinematografico. Secondo quanto riporta Variety, i dirigenti della compagnia si sono espressi apertamente sul conflitto in corso a Gaza, dopo il rifiuto pubblico dello scorso settembre. La presa di posizione di Paramount Pictures e la lista nera Lo studio era diventato il primo tra le major di Hollywood a rifiutare pubblicamente una lettera firmata da star come Emma Stone e Javier Bardem, che invitava ad un boicottaggio culturale delle istituzione cinematografiche israeliane, accusate di genocidio e apartheid nei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
