Paradosso Mattei un documentario per far luce sui misteri e alla vita del fondatore Eni
Lo speciale su Focus su una delle figure più affascinanti della storia italiana del '900 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
? “Paradosso Mattei”: un nuovo documentario sul manager che volle la fondazione del Giorno dlvr.it/TP4Bv3 #ParadossoMattei #Documentario #MisteriDItalia #EnricoMattei #GiornoMilano - X Vai su X
"È un paradosso che, in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze tra le migliori di ogni continente, si propaghino - in parallelo a grandiosi progressi - anche sconclusionate teorie anti-scientifiche. E che facciano presa - facebook.com Vai su Facebook
“Paradosso Mattei”: un nuovo documentario sul manager che volle la fondazione del Giorno - Al centro della ricostruzione la morte ancora misteriosa dell’imprenditore e capo partigiano, deceduto in seguito alla caduta dell’aereo a bordo del quale si trovava nell’ottobre del 1962. Scrive msn.com