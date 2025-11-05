‘Papà non era solo lo zio di Laura Pausini non li voglio al funerale’ | lo sfogo dopo la tragedia sugli Stradelli Guelfi

Sugli Stradelli Guelfi, una mattina qualunque diventa tragedia. È domenica. Una strada lunga, ai margini tra B ologna e la campagna. Ettore Pausini, 78 anni, barba bianca, cappello, sella la sua bicicletta come fa da sempre. Ma alle 10:15 tutto si ferma: una Opel Astra lo travolge e fugge via. Nessun soccorso. Solo l’asfalto freddo, le sirene lontane, una vita spezzata. L’uomo alla guida è un 29enne moldavo-romeno residente a Rimini. Il giorno dopo bussa alla caserma dei Carabinieri: si costituisce. Racconta di non essersi “reso conto della gravità”, il suo avvocato parla di “shock profondo” e volontà di chiedere perdono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Papà non era solo lo zio di Laura Pausini, non li voglio al funerale’: lo sfogo dopo la tragedia sugli Stradelli Guelfi

