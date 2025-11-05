Papa | Non dimenticare il Myanmar sia dato aiuto umanitario

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Penso in particolare al Myanmar ed esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare la popolazione birmana e a fornire la necessaria assistenza umanitaria”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale in Piazza San Pietro. Prevost ha fatto il giro della piazza a bordo della Papamobile e si è fermato a salutare i fedeli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Papa: "Non dimenticare il Myanmar, sia dato aiuto umanitario"

