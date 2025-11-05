Papa Leone nuovo forte appello contro guerre e pace in Myanmar

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appello per la pace e contro ogni conflitto lo ha rivolto Leone XIV durante l’udienza generale del mercoledì. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone nuovo forte appello contro guerre e pace in myanmar

© Tv2000.it - Papa Leone, nuovo forte appello contro guerre e pace in Myanmar

Altre letture consigliate

papa leone nuovo forteRelazioni con donne, vescovo francese si dimette su pressione di Papa Leone - Papa Leone XIV ha chiesto e accettato le dimissioni del vescovo Gusching, accusato di relazioni con diverse donne contro i voti sacerdotali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

papa leone nuovo forteSan John Henry Newman proclamato Dottore della Chiesa da Papa Leone XIV: chi era - Il cardinale britannico, fondatore dell'Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra, era stato proclamato santo il 13 ottobre del 2019 da Papa Francesco. Segnala tg24.sky.it

papa leone nuovo forteTutti i Santi, oggi la messa a San Pietro di Papa Leone - Oggi sarà anche la messa conclusiva del Giubileo del mondo educativo e il pontefice conferirà il titolo di Dottore della Chiesa a san John Henry Newman ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Nuovo Forte