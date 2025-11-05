Papa Leone fa dimettere il vescovo che aveva relazioni con donne | e il Vaticano apre un’inchiesta

Papa Leone XIV non transige sulla moralità. E così un vescovo francese, che aveva relazioni sessuali con donne, si è dovuto dimettere con cinque anni di anticipo, su esplicita richiesta del Pontefice. Che ha fatto aprire anche un’inchiesta. Papa Leone XIV non transige sulla moralità: i fatti. Sulle dimissioni – chieste e accettate da Papa Leone – di Monsignor Jean-Paul Gushing, dal governo pastorale della diocesi di Verdun, nella regione della Grand Est, interviene con una nota la Nunziatura Apostolica francese. Il prelato, 70 anni, aveva presentato le dimissioni il 27 settembre scorso: 5 anni in anticipo rispetto all’età prevista per il pensionamento di un vescovo diocesano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone fa dimettere il vescovo che aveva relazioni con donne: e il Vaticano apre un’inchiesta

