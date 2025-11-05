Fuori da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha incontrato i giornalisti al termine della giornata, affrontando i principali temi di attualità internazionale: dal dialogo tra Stati Uniti e Venezuela, alla pace in Medio Oriente, fino alla tutela dei diritti spirituali dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Il Pontefice è uscito dal cancello intorno alle 20.30, ha salutato la gente per strada e si è fermato per un breve colloquio con i cronisti. Il Papa ha esordito ricordando la festa delle Forze Armate italiane: «Auguri! Un Paese ha il diritto di avere i militari per difendere la pace, per costruire la pace». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone, attacco durissimo a Trump: “Questo non puoi farlo!”. Furia vera