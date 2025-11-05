Papa Leone attacco durissimo a Trump | Questo non puoi farlo! Furia vera
Fuori da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha incontrato i giornalisti al termine della giornata, affrontando i principali temi di attualità internazionale: dal dialogo tra Stati Uniti e Venezuela, alla pace in Medio Oriente, fino alla tutela dei diritti spirituali dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Il Pontefice è uscito dal cancello intorno alle 20.30, ha salutato la gente per strada e si è fermato per un breve colloquio con i cronisti. Il Papa ha esordito ricordando la festa delle Forze Armate italiane: «Auguri! Un Paese ha il diritto di avere i militari per difendere la pace, per costruire la pace». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Don Francesco Cristoforo e Mario Sei danno appuntamento come ogni domenica, anche il 9 Novembre con Fatti per il Cielo su Padre Pio Tv. In questa puntata si parlerà delle esortazioni apostolica di Papa Leone XIV “Dilexit Te”. Nel corso della puntata, anch - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV (@Pontifex_it) / Posts - X Vai su X
Scontro Tel Aviv-Vaticano su Parolin, Papa Leone: «Giuste le parole del cardinale» - Rivediamo nel dettaglio ciò che è successo in coincidenza con il secondo anniversario dell'attacco terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Da ilgazzettino.it
Il Papa su attacco Tel Aviv a Parolin,è posizione S.Sede - Così Papa Leone, uscendo dalla sede vaticana di Castel Gandolfo, sull'attacco dell'ambasciata israeliana presso la ... Secondo ansa.it
Papa Leone XIV e l’incontro col primo ministro dell’Armenia - Città del Vaticano, 20 ottobre – Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, presso il Palazzo Apostolico, il Primo ministro della Repubblica di Armenia, Nikol Pashinyan. Lo riporta ticinolive.ch