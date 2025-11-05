Papà Alessio morì sul parquet | il figlio Liam gioca a basket e segna sullo stesso campo della tragedia

Garbagnate, 5 novembre 2025 – Nel nome (e nel soprannome) di papà. Dal mondo della pallacanestro “minore”, virgolette d’obbligo, arriva una storia che apre il cuore. A raccontarla, per prima, è stata la pagina Facebook “La giornata tipo”, punto di riferimento e piccolo culto per tutti gli appassionati della palla a spicchi. Sullo sfondo la tragedia che poco meno di sei anni fa colpì una famiglia del Milanese, in primis, ma anche tutto il vivace mondo che si muove intorno al basket semiprofessionistico. Il giocatore. Il 16 dicembre del 2019 al palasport di Rho, il Molinello, la squadra di Garbagnate, l’Osl, sta giocando una partita del campionato di serie C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Papà Alessio morì sul parquet: il figlio Liam gioca a basket (e segna) sullo stesso campo della tragedia

