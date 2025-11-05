Paolo Grassi nuovo direttore del Corriere del Mezzogiorno
Dopo una lunga carriera iniziata nel 1977 e più di dieci anni alla direzione del Corriere del Mezzogiorno, Enzo d’Errico, 66 anni a dicembre, lasciare la guida del quotidiano campano. Dal 31 ottobre la direzione passa a Paolo Grassi, giornalista napoletano classe 1969 e storico vice del quotidiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
