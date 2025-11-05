Paolini-Errani addio alle Wta Finals | ko in due set contro Mertens-Kudermetova
La coppia azzurra, penalizzata dall'influenza di Paolini, esce per il secondo anno di fila al round robin dopo la sconfitta 3-6 3-6 contro la russa e la belga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
