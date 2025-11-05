Panico a scuola con spray urticante quattro studentesse denunciate

La Polizia di Stato ha concluso un'articolata indagine sui fatti accaduti il 17 ottobre presso un istituto scolastico superiore di Ancona, dove durante l'intervallo tra la prima e la seconda ora è stato spruzzato spray al peperoncino all'interno dell'edificio scolastico.

