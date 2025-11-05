Pamplona si accende | via ai Mondiali di trampolino tra stelle olimpiche e grandi ritorni

Al via i 38ª Campionati del Mondo di Ginnastica Trampolino alla Navarra Arena: oltre 350 atleti da 39 Paesi, debutta il sincronizzato misto. L’Italia si affida a Coluzzi, Pellissier, Lavino, Patisso Colonna e Tonelli. Da oggi Pamplona diventa la capitale mondiale della ginnastica acrobatica. Alla Navarra Arena si aprono i 38ª Campionati del Mondo FIG di Ginnastica Trampolino, con oltre 350 atleti provenienti da 39 nazioni pronti a sfidarsi per 16 titoli iridati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it