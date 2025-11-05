Pamela Genini Gianluca Soncin fece copia delle chiavi di casa | si rafforza l’aggravante della premeditazione

Milano, 5 novembre 2025 – Gianluca Soncin aveva un duplicato delle chiavi di casa di Pamela Genini. Un’ ipotesi che sembra ormai aver trovato riscontri, grazie alle indagini degli investigatori della polizia, coordinati dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, riguardo l ’omicidio della 29enne, avvenuto il 14 ottobre scorso, nel suo appartamento di via Iglesias a Milano. Quella sera, l’uomo sarebbe infatti entrato in casa della compagna autonomamente, tendendole un agguato. La donna è stata massacrata con più di 30 coltellate. Pamela Genini trafitta da 30 coltellate, tre fendenti letali al cuore: “È stata uccisa con rabbia” Elementi, come l 'individuazione del ferramenta e il periodo in cui fu effettuato il duplicato, che rafforzano l'aggravante della premeditazione contestata al 52enne, assieme, tra l'altro, a quella della crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

