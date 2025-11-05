Pamela Genini Gianluca Soncin fece copia delle chiavi di casa | si rafforza l’aggravante della premeditazione
Milano, 5 novembre 2025 – Gianluca Soncin aveva un duplicato delle chiavi di casa di Pamela Genini. Un’ ipotesi che sembra ormai aver trovato riscontri, grazie alle indagini degli investigatori della polizia, coordinati dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, riguardo l ’omicidio della 29enne, avvenuto il 14 ottobre scorso, nel suo appartamento di via Iglesias a Milano. Quella sera, l’uomo sarebbe infatti entrato in casa della compagna autonomamente, tendendole un agguato. La donna è stata massacrata con più di 30 coltellate. Pamela Genini trafitta da 30 coltellate, tre fendenti letali al cuore: “È stata uccisa con rabbia” Elementi, come l 'individuazione del ferramenta e il periodo in cui fu effettuato il duplicato, che rafforzano l'aggravante della premeditazione contestata al 52enne, assieme, tra l'altro, a quella della crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella morte di Luciana Ronchi e in quella di Pamela Genini, entrambe uccise dall’ex compagno, come nella quasi totalità dei casi, il femminicidio è solo l’ultima di una serie di violenze. Simona Ammerata, attivista della casa delle donne Lucha y Siesta di Rom - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X
Omicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi - Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Riporta ecodibergamo.it
Soncin premeditò il femminicidio di Pamela Genini: la copia delle chiavi fatta pochi giorni prima - Nei giorni scorsi ascoltato il titolare di una ferramenta vicina a casa della giovane donna uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano ... Lo riporta msn.com
Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata diverse volte dall'ex fidanzato, Gianluca Soncin, che la picchiava e minacciava da tempo ... Come scrive ilpost.it