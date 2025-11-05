Pam Panorama licenziamenti e chiusura del punto vendita | sabato 8 novembre sciopero e presidio ai Gigli

Firenze, 5 novembre 2025 – Sciopero e presidio ai Gigli contro la chiusura del supermercato Pam Panorama e il licenziamento di 45 dipendenti. La protesta, indetta dalla Filcams Cgil Firenze, si terrà sabato 8 novembre e coinvolgerà tutto il personale del punto vendita del centro commerciale di Campi Bisenzio. Lo sciopero riguarderà l’intero turno di lavoro e sarà accompagnato da un presidio a partire dalle 10, davanti alla Corte Lunga del centro commerciale. Secondo quanto denunciato dal sindacato, la decisione dell’azienda di chiudere lo store rappresenta “un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio”, con conseguenze pesanti per decine di famiglie e per l’indotto locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pam Panorama, licenziamenti e chiusura del punto vendita: sabato 8 novembre sciopero e presidio ai Gigli

