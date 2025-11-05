Palmeri attacca Conte | Finora la campagna Champions del Napoli è la più deludente di sempre! Devo ricredermi e pensare quella cosa su di lui

Inter News 24 Palmeri attacca Conte: «Finora la campagna Champions del Napoli è la più deludente di sempre! Devo ricredermi e.». Le parole del giornalista. Continua il momento difficile del Napoli in Champions League. Dopo la débâcle di Eindhoven, la squadra guidata dal tecnico Antonio Conte non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro l’Eintracht Francoforte, nella sfida valida per la quarta giornata della League Phase. Per i partenopei si tratta del secondo pareggio consecutivo a reti bianche, dopo quello deludente in campionato contro il Como. Questo risultato frena ulteriormente il cammino europeo degli azzurri, che chiudono la prima metà della fase a girone unico con un bilancio magrissimo: solo 4 punti in 4 partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

