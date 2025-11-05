Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | nell’anticipo del turno infrasettimanale colpaccio interno del Posillipo

Neanche il tempo di rifiatare, ieri si è chiusa la sesta giornata, oggi si parte con il settimo turno, quello infrasettimanale, per la Serie A1 di pallanuoto maschile. Ranieri Impiantistica CN Posillipo che continua a timbrare il cartellino, altro colpo interno dopo il successo nel derby con la Canottieri: battuta di misura, per 13-12 la De Akker Team. Rimonta impressionante per i campani che dopo il primo quarto si trovavano sotto 0-4. Cuccovillo e, soprattutto, un Renzuto Iodice scatenato (cinque reti per lui) hanno ristabilito la situazione. La rete decisiva ad un minuto e mezzo dal termine porta la firma dell’attaccante protagonista anche con il Settebello. 🔗 Leggi su Oasport.it

