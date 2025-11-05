Pallanuoto femminile Rapallo allunga in vetta alla Serie A1 Cosenza vittorioso ai rigori con la SIS Roma
La sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile viene giocata per la maggior parte come un turno infrasettimanale per gli impegni in Champions League ed Euro Cup di cinque squadre italiane. Nei tre match odierni allunga in vetta alla classifica il Rapallo, che vince il big match di giornata passando per 8-9 in casa del Plebiscito Padova: patavine rimontate dopo il 5-2 del primo quarto, con le liguri che, nonostante 3 rigori parati da Teani, siglano il gol vittoria a 15? dalla sirena con Giustini. Nuova impresa del Cosenza, che questa volta è corsaro in casa della SIS Roma, sconfitta ai rigori per 15-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari: le calabresi ribaltano il match nell’ultimo quarto, ma le capitoline agguantano il pari a 2? dalla sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
