Pallanuoto | Al via la Conference Cup

Gbt-magazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Venerdì a domenica due squadre italiane il Posillipo e la compagine bolognese Telimar saranno impegnate nella prima edizione della terza coppa europea per importanza così come nel calcio. I rossoverdi grazie al quinto posto ottenuto la scorsa stagione sarà imegnato in Olanda ad Utrecht dove nel girone a quattro da cui passeranno le prime due affronterà i padroni di casa, a seguire i greci del Paok Salonicco e gli ungheresi dell’Honved Budapest. Intanto oggi alla Scandone alle 14,30 Posillipo e Telimar divise da un punto a favore dei napoletani si affronteranno nell’anticipo alla Scandone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

pallanuoto al via la conference cup

© Gbt-magazine.com - Pallanuoto: Al via la Conference Cup

Argomenti simili trattati di recente

A1 M. Alle 14:30 Posillipo-De Akker. Weekend di Conference Cup - Il Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli ospita l’anticipo della settima giornata del campionato di serie A1 maschile tra Ranieri Impiantistica CN Posillipo e De Akker Team. Scrive federnuoto.it

A1 M. Mercoledì CN Posillipo-De Akker. Weekend di Conference Cup - Mercoledì 5 novembre il Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli ospita l’anticipo della settima giornata del campionato di serie A1 maschile tra Ranieri Impiantistica CN Posillipo e De Akker Team. Secondo federnuoto.it

pallanuoto via conference cupPallanuoto, la Smile porta Cosenza in Europa. Manna: «In Conference Cup per crescere e non sfigurare» | VIDEO - Dal 14 al 16 novembre la squadra femminile, che milita in Serie A, sarà impegnata in Romania nella competizione continentale contro Jadran Spalato, Stella Rossa e Unirea Alba Iulia ... Riporta cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Via Conference Cup