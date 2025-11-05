Pallanuoto | Al via la Conference Cup

Da Venerdì a domenica due squadre italiane il Posillipo e la compagine bolognese Telimar saranno impegnate nella prima edizione della terza coppa europea per importanza così come nel calcio. I rossoverdi grazie al quinto posto ottenuto la scorsa stagione sarà imegnato in Olanda ad Utrecht dove nel girone a quattro da cui passeranno le prime due affronterà i padroni di casa, a seguire i greci del Paok Salonicco e gli ungheresi dell’Honved Budapest. Intanto oggi alla Scandone alle 14,30 Posillipo e Telimar divise da un punto a favore dei napoletani si affronteranno nell’anticipo alla Scandone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Pallanuoto: Al via la Conference Cup

