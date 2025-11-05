Palermo vigile urbano travolto mentre regola il traffico | è grave

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’agente colpito da un’auto, trasportato in ospedale in codice rosso. Palermo, 5 novembre 2025 — ore 09:20 Un vigile urbano di Palermo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobilista mentre stava dirigendo il traffico in città. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, l’agente sarebbe stato centrato da un’auto guidata da una donna, finendo violentemente sull’asfalto. Nell’impatto ha riportato una ferita alla testa. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ ospedale Buccheri La Ferla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

