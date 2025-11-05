Madesimo avrà un palazzetto del ghiaccio funzionante anche in estate: l’approvazione dell’atto integrativo al Patto territoriale per la promozione e lo sviluppo in Valchiavenna permetterà, tra le altre cose, di approntare essenziali modifiche al Palaghiaccio. Una bella notizia anche per l’ HC Chiavenna, che l’anno scorso ha vinto il campionato di IHL Division 1 ma che non ha potuto approdare nella categoria superiore, una sorta di serie B nazionale, anche a causa della mancanza di un palazzetto adeguato, in grado di ospitare gli allenamenti a partire da inizio o metà settembre. Oltre alla “copertura“ del palazzo del ghiaccio di Chiavenna, programmata nel periodo post olimpico, verrà quindi ottimizzato l’impianto di Madesimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzi del ghiaccio. Con Madesimo. HC Chiavenna in festa