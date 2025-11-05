Pagine della Sicilia la raccolta di miti e novelle a cura di Antonella Colonna Vilasi
Pagine di Sicilia è una raccolta di brevi novelle che guidano il lettore attraverso le storie, i colori e i sapori della terra di Sicilia, descrivendone, con un linguaggio ricco di metafore e di dettagli sensoriali, le bellezze e le emozioni. Ecco che tra le “pagine” troviamo Palermo, Catania. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Pagine della Sicilia", la raccolta di miti e novelle a cura di Antonella Colonna Vilasi