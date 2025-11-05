Pagelle Napoli-Eintracht 0-0 – Conte non vende sogni e questo a Napoli è un problema

Le pagelle di Napoli-Eintracht 0-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Il novembre dello zero prosegue tristemente – zero gol fatti e subiti – e Zio Vanja e la difesa vivono una serata tranquilla, ravvivata solo da quel tiraccio centrale di Knauff e dal ginocchio involontario di Michelino l’ispanico che scheggia la pelota nel finale – 6 DI LORENZO. Genera una valanga di palle potenzialmente decisive, tra passaggi e traversoni, ma quasi tutte fuori misura e che finiscono addosso ai neri dell’Armonia (Eintracht) di Francoforte. Talvolta si accentra pure nel groviglio azzurro che avvolge i tedeschi nella terra di mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

