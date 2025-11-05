PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1 | Frattesi sgonfio che personalità Satpayev

Calciomercato.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti, top e flop della sfida di Champions andata in scena allo stadio ‘Meazza’ L’ Inter fatica oltre il dovuto contro i kazaki del Kairat Almaty, ma alla fine riesce a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro partite di League Phase. Lautaro Martinez, uscito all’intervallo, e Carlos Augusto i migliori in campo, male invece Frattesi. PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1: Frattesi sgonfio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Kairat Almaty. INTER Sommer 6,5. Bisseck 6 – 80? Akanji s.v.. De Vrij 6,5. TOP Carlos Augusto 6,5 – Evita all’Inter una pessima figura. Mica poco, anche se a quindici dal termine rischia di combinare una frittata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino inter kairat almaty 2 1 frattesi sgonfio che personalit224 satpayev

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1: Frattesi sgonfio, che personalità Satpayev

Altri contenuti sullo stesso argomento

pagelle tabellino inter kairatPagelle LIVE Inter-Kairat: voti e giudizi - Dopo tre netti successi in fila nel corso di questa Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro con l’obiettivo di salire a quota 12 punti per tenere la vetta della classifica. Lo riporta passioneinter.com

pagelle tabellino inter kairatInter-Kairat 2-1, le pagelle: Lautaro sorride, Frattesi sparisce, luci ed ombre Esposito - Il risultato è che si vede poco visto che l'Inter non sfonda troppo spesso e i suoi inserimenti ... Riporta tuttomercatoweb.com

LIVE - Inter-Kairat Almaty 2-1, 91': tre minuti di recupero prima della fine di un match alquanto spinoso - Cross di Sucic, doppio rimpallo su due difensori del Kairat e palla controllata da Anarbekov. Segnala fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Tabellino Inter Kairat