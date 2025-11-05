PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1 | Frattesi sgonfio che personalità Satpayev

Voti, top e flop della sfida di Champions andata in scena allo stadio ‘Meazza’ L’ Inter fatica oltre il dovuto contro i kazaki del Kairat Almaty, ma alla fine riesce a conquistare la quarta vittoria nelle prime quattro partite di League Phase. Lautaro Martinez, uscito all’intervallo, e Carlos Augusto i migliori in campo, male invece Frattesi. PAGELLE E TABELLINO INTER-KAIRAT ALMATY 2-1: Frattesi sgonfio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Kairat Almaty. INTER Sommer 6,5. Bisseck 6 – 80? Akanji s.v.. De Vrij 6,5. TOP Carlos Augusto 6,5 – Evita all’Inter una pessima figura. Mica poco, anche se a quindici dal termine rischia di combinare una frittata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

