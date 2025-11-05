Pagare a rate nei negozi Satispay lancia il Paga in 3 sopra i 30 euro Ecco come funziona
Punto di svolta nei pagamenti digitali italiani: arriva il pagamento in 3 rate anche nei negozi. Satyspay porta il Buy Now Pay Later nei canali fisici, permettendo a 6 milioni di utenti di suddividere gli acquisti in tre rate a interessi zero, anche nei negozi fisici. Una mossa che porta nel mondo reale una tendenza esplosa nell’e-commerce Satispay porta il Buy Now Pay Later nei negozi fisici: come funziona. “Compra ora e paga dopo” è ormai parte integrante dello shopping online. In Italia, secondo i dati di Assofin e BVA Doxa, è già utilizzato per il 17% degli acquisti digitali, ma solo per il 4% di quelli fisici. 🔗 Leggi su Panorama.it
