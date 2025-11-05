Pagare a rate in negozio con Satispay | come funziona il nuovo servizio

Fare acquisti oltre i 30 euro in qualsiasi tipo di negozio con tre rate e senza interessi. Satispay sbarca nei servizi Buy Now Pay Later lanciando i pagamenti a rate per gli oltre 400mila esercizi commerciali del circuito. La società italiana di mobile payment co-fondata dal Ceo Alberto Dalmasso ha annunciato la nuova funzionalità del “ Paga in 3 “, già attiva a partire da martedì 4 novembre e disponibile via via nelle prossime settimane in tutti i punti vendita convenzionati. Satispay lancia il suo servizio Bnpl: cos’è. Dopo aver preso sempre più piede dopo la pandemia, la modalità di pagamento Bnpl ( Buy Now Pay Later ), letteralmente “ Compra ora e paga dopo “, si è affermata negli ultimi anni tra le novità dei sistemi di transazione cashless. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

