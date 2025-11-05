Paganini fiducioso | Con Spalletti è già un’altra Juventus Poi rivela sul futuro di Vlahovic | Non a caso manda segnali di rinnovo…

Paganini, giornalista, si è espresso così a proposito del pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. Le sue parole. Un pareggio amaro, ma una prestazione che lascia intravedere i primi, netti segnali della nuova gestione. L ‘1-1 tra Juventus e Sporting Lisbona è stato analizzato dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini, che ha promosso senza riserve l’impatto di Luciano Spalletti sulla squadra: l’aria alla Continassa è già cambiata. Al di là del pareggio, delle difficoltà in Champions, delle assenze e delle lacune a livello di organico che comunque restano con #Spalletti per me è già un’altra #Juventus più organizzata e compatta e non a caso #Vlahovic manda segnali di rinnovo — Paolo Paganini (@PaPaganini) November 4, 2025 “Già un’altra Juventus: più organizzata e compatta”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

