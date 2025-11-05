Paesaggi in musica Da Vivaldi a Garcia Lorca | un viaggio tra i suoni d’Europa in basilica a Lecco

Nella serata di sabato 8 novembre la Basilica San Nicolò di Lecco ospiterà “Paesaggi in musica. Da Vivaldi a Garcia Lorca: un viaggio tra i suoni d’Europa”, un concerto di chitarra trio, con Enrico Maria Barbareschi, Leopoldo Saracino e Fabio Spruzzola.Chi suoneràL'appuntamento è per le ore 21. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Condividiamo le immagini del concerto “Energia nuova e suggestivi paesaggi nordici" diretto dal M° Ektoras Tartanis che ha visto come solista ospite la pianista @elissobolkvadze , artista che si divide tra musica e impegno politico e sociale in Georgia. Vi ringr - facebook.com Vai su Facebook

"Paesaggi in musica. Da Vivaldi a Garcia Lorca: un viaggio tra i suoni d’Europa" in basilica a Lecco - Nella serata di sabato 8 novembre la Basilica San Nicolò di Lecco ospiterà “Paesaggi in musica. leccotoday.it scrive

Musica e parole intorno a Vivaldi - Il progetto musicale "Prospettiva Vivaldi" organizzato da Bologna Festival, con Federico Maria Sardelli protagonista, propone quattro giornate dedicate alla figura del compositore. Riporta ilrestodelcarlino.it

Lingotto Musica, Omaggio a Venezia nel segno di Vivaldi - Un omaggio a Venezia, naturale crocevia di popoli e culture, che nei secoli ha corrisposto alla speciale vocazione di essere ponte fra Oriente e Occidente. Riporta ansa.it