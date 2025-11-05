Padre Dall’Oglio la sorella | In Siria lavorano per ritrovarlo Verità anche per altri scomparsi

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il neoeletto governo locale ha assicurato collaborazione alla famiglia, il sacerdote romano era molto amato in quei territori. 🔗 Leggi su Repubblica.it

padre dall8217oglio la sorella in siria lavorano per ritrovarlo verit224 anche per altri scomparsi

© Repubblica.it - Padre Dall’Oglio, la sorella: “In Siria lavorano per ritrovarlo. Verità anche per altri scomparsi”

Scopri altri approfondimenti

Sequestro di Padre Dall’Oglio, la sorella: “In Siria lavorano per ritrovarlo” - I familiari del missionario sequestrato a Raqqa nel 2013 per la prima volta nel Paese, dopo la caduta del Regime Assad ... Come scrive dire.it

EDICOLA EMIGRAZIONE / PADRE DALL’OGLIO, LA SORELLA: BASTA SILENZI - La sorella Francesca, come ricorda L'Avvenire, non ha mai abbandonato la speranza di sapere cos ... Si legge su 9colonne.it

“Padre Paolo Dall’Oglio ritrovato morto in Siria”/ Nunzio: “corpo in una fossa a Raqqa”. Sorella: “non è lui” - Vescovo di Qamishlie e nunzio in Siria: “corpo di Padre Paolo Dall'Oglio trovato morto in una fossa a Raqqa". ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Padre Dall8217oglio Sorella Siria