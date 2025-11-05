Padovan crede in Spalletti | Fondamentale il recupero di Kostic Poi il commento a sorpresa sulla Champions League della Juve

Padovan analizza la Juve: il recupero di Kostic e Koopmeiners difensore sono i primi cambiamenti. La squadra è più logica, con Tudor la lotta europea era chiusa. Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i primi, evidenti cambiamenti che si sono visti nella Juventus dopo l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Secondo l’opinionista, la mano del nuovo tecnico è già visibile. Interrogato sul cambiamento, Padovan ha risposto affermativamente, sottolineando due mosse “fondamentali”: la prima è la novità di Teun Koopmeiners schierato difensore; la seconda, che Padovan aggiunge con forza, è il recupero di Kostic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovan crede in Spalletti: «Fondamentale il recupero di Kostic». Poi il commento a sorpresa sulla Champions League della Juve

Argomenti simili trattati di recente

Venerdì a Noventa Padovana (PD) sará il mio ultimo concerto per un periodo molto lungo. Lo so che non ci crede nessuno, che anche ieri sera a Conselve abbiamo esploso tritolo su quel palco, con Sisto che ci ha inseguiti a notte fonda incredulo con l'agend - facebook.com Vai su Facebook

Padovan: “La direzione presa dalla Juventus è giusta. Si vedono i cambiamenti, ma…” - Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato i cambiamenti che si sono visti nella Juventus dopo l'arrivo di Luciano Spalletti: "Si è visto il cambiamento con ... Lo riporta tuttojuve.com

Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici federali" - Intervento su Radio CRC, Giancarlo Padovan si è soffermato sulla Nazionale italiana: "Gattuso sta provando a salvare il salvabile di quello che è stato fatto da Luciano Spalletti. Scrive m.tuttomercatoweb.com