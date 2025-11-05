Padova bar del Portello chiuso | spaccio di droga davanti al locale e nessuna misura di sicurezza

Sospesa per 45 giorni la licenza di un bar a Padova, punto di riferimento per spaccio di droga e mancata prevenzione, dopo l'arresto di un tunisino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padova, bar del Portello chiuso: spaccio di droga davanti al locale e nessuna misura di sicurezza

Nel pomeriggio, in via del Portello, la vita unive - facebook.com Vai su Facebook

Padova, bar del Portello chiuso: spaccio di droga davanti al locale e nessuna misura di sicurezza - Sospesa per 45 giorni la licenza di un bar a Padova, punto di riferimento per spaccio di droga e mancata prevenzione, dopo l'arresto di un tunisino. Come scrive virgilio.it

Bar chiuso un mese e mezzo: era luogo di incontro tra pusher e clienti nelle sere di movida al Portello - Una serie di controlli e appostamenti effettuati dalla polizia nelle serate del weekend ma soprattutto del mercoledì universitario hanno portato a individuare un bar di via ... Si legge su msn.com

QUESTORE DISPONE LA CHIUSURA PER 45 GIORNI DI UN BAR SITO IN VIA BELZONI, AL PORTELLO, PER MOTIVI DI SICUREZZA LEGATI ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - I servizi effettuati dai poliziotti della Quesura hanno permesso di documentare e portare alla luce l’attività di spaccio, che alcuni magrebini avevano consolidato grazie alla presenza di un bar che ... Come scrive padovanews.it