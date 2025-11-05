Paderno Dugnano dopo l’incidente spunta un coltello due denunciati

Attimi di tensione qualche giorno fa a Paderno Dugnano, dove un normale incidente stradale si è trasformato in un episodio dai toni ben più gravi. La Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante uno scontro tra un’autovettura e un autocarro, accompagnato da una lite tra i conducenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

