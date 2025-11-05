Pabe soddisfatta la Lega | Bilanciano sviluppo e tutela Ottimo il sistema di premialità

"L'approvazione dei Piani attuativi di bacino estrattivo (Pabe) da parte del Comune di Massa è un passaggio cruciale per il futuro del settore del marmo ". Lo afferma il consigliere comunale, ex assessore, della Lega Paolo Balloni, che esprime "grande soddisfazione per l'esito finale dei Piani, che recepiscono pienamente la visione strategica della Lega, tesa a coniugare impresa, ambiente, sicurezza e prospettiva futura". "La Lega – dice Balloni – affronta il tema delle attività estrattive con una visione che guarda al futuro e che rifiuta di strumentalizzare l'argomento su mere questioni ideologiche.

