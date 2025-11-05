Orsi all’attacco in Giappone dopo 12 morti e 100 feriti arriva l’esercito
(Adnkronos) – Il governo giapponese ha deciso di dispiegare truppe nella prefettura settentrionale di Akita, per fronteggiare la drammatica ondata di attacchi di orsi che da tempo affligge l'area e che da aprile ha provocato almeno 12 morti e oltre cento feriti. Lo riporta Kyodo News, secondo cui l'allarme è scattato dopo un aumento vertiginoso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
