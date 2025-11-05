Orsi all' attacco in Giappone | 12 morti e 100 feriti il governo schiera l' esercito

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone gli orsi sono diventati un problema. E per fronteggiare gli attacchi, sempre più frequenti e qualche volta mortali, nella prefettura settentrionale di Akita il governo ha deciso di schierare addirittura le truppe dell'esercito. Nel Paese vivono due specie di orsi: quello nero asiatico. 🔗 Leggi su Today.it

