Ormai l’Italia s’è destra | chi ha proposto avallato e votato le tracce dell’ultimo esame per giornalisti?
di Massimo Arcangeli* Torno sulle tracce della prova scritta della sessione autunnale dell’esame di Stato per l’accesso alla professione giornalistica che si è tenuta lo scorso 28 ottobre alla Fiera di Roma, per la prima volta in modalità interamente telematica. In questo caso parliamo delle due tracce della sezione Interni e della sezione Economia proposte ai 256 candidati partecipanti. I corsivi sono miei. Prima traccia (sezione Economia ) “Sanità, pensioni, misure per la famiglia: si illustrino, fra i tanti, questi tre fondamentali capitoli della manovra approvata dal Governo e che il Parlamento italiano dovrà varare entro fine anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'Italia è ormai la patria dei lavoratori poveri. I salari reali sono fermi da 30 anni e l'ultima vampata inflazionistica è stata recuperata solo parzialmente. Serve subito un salario minimo indicizzato e un meccanismo per rinnovare velocemente i numerosi contratti - X Vai su X
Ormai è ufficiale: la nuova Nissan Leaf arriverà in Italia nella primavera del 2026! Più elegante, più efficiente, pronta per rivoluzionare ancora una volta la mobilità elettrica. Leaf terza generazione è un vero salto in avanti con un design inedito, proporzioni più - facebook.com Vai su Facebook