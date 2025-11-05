Ormai l’Italia s’è destra | chi ha proposto avallato e votato le tracce dell’ultimo esame per giornalisti?

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Massimo Arcangeli* Torno sulle tracce della prova scritta della sessione autunnale dellesame di Stato per l’accesso alla professione giornalistica che si è tenuta lo scorso 28 ottobre alla Fiera di Roma, per la prima volta in modalità interamente telematica. In questo caso parliamo delle due tracce della sezione Interni e della sezione Economia proposte ai 256 candidati partecipanti. I corsivi sono miei. Prima traccia (sezione Economia ) “Sanità, pensioni, misure per la famiglia: si illustrino, fra i tanti, questi tre fondamentali capitoli della manovra approvata dal Governo e che il Parlamento italiano dovrà varare entro fine anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ormai l8217italia s8217232 destra chi ha proposto avallato e votato le tracce dell8217ultimo esame per giornalisti

© Ilfattoquotidiano.it - Ormai l’Italia s’è destra: chi ha proposto, avallato e votato le tracce dell’ultimo esame per giornalisti?

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Ormai L8217italia S8217232 Destra