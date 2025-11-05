Dopo mesi di attività tra scuola, sport, cultura e socialità, si conclude con un grande evento pubblico il progetto ’Orizzonti in Comune: Insieme si cresce’, promosso dall’Amministrazione con il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di numerose realtà educative e associative del territorio. ’Orizzonti Fest’, in programma domenica, dalle 14.45, in piazza Foro Boario, rappresenta il momento finale di restituzione alla cittadinanza di un percorso condiviso, pensato per contrastare la povertà educativa e favorire l’ inclusione dei giovani, in particolare di origine straniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orizzonti Fest, il progetto chiude con una festa aperta alla città