Orio al Serio pacco con quasi tre chili di hashish intercettato in aeroporto | arrestato un 24enne
L’INDAGINE. Il pacco sospetto proveniva da una società americana di calzature. Le indagini della Guardia di finanza di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
