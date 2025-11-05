Orientamento e lavoro | opportunità per disoccupati e fragili con Punti cardinali for work

OSTUNI - Il Comune di Ostuni è tra gli enti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Punti cardinali for work - Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, approvato dalla sezione Politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia con determinazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

