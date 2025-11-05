Le ricerche sono in corso ma, purtroppo, «non si hanno notizie di altri cinque italiani» che risultano ”irraggiungibili” in Nepal. Dispersi che il tragico bollettino su ricerche e soccorsi aggiorna ai due connazionali già ufficialmente dispersi: Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Lo ha precisato la Farnesina contattata dall’ Adnkronos, spiegando che si sta cercando di stabilire un contatto con loro dopo quello di «alcuni giorni fa». Non solo. Sempre la Farnesina riferisce che non si sa con esattezza dove si trovino i cinque italiani. Né se siano nella zona di Yalung Ri, dove Di Marcello e Kirchler sono stati dichiarati dispersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ore di ansia in Nepal, il bilancio s’aggrava. La Farnesina: cerchiamo 7 italiani dispersi, i loro telefoni “irraggiungibili”