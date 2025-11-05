Ore di ansia in Nepal il bilancio s’aggrava La Farnesina | cerchiamo 7 italiani dispersi i loro telefoni irraggiungibili
Le ricerche sono in corso ma, purtroppo, «non si hanno notizie di altri cinque italiani» che risultano ”irraggiungibili” in Nepal. Dispersi che il tragico bollettino su ricerche e soccorsi aggiorna ai due connazionali già ufficialmente dispersi: Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Lo ha precisato la Farnesina contattata dall’ Adnkronos, spiegando che si sta cercando di stabilire un contatto con loro dopo quello di «alcuni giorni fa». Non solo. Sempre la Farnesina riferisce che non si sa con esattezza dove si trovino i cinque italiani. Né se siano nella zona di Yalung Ri, dove Di Marcello e Kirchler sono stati dichiarati dispersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Archivio Comitato EvK2Cnr/ANSA/KLD - facebook.com Vai su Facebook
La Farnesina: "Altri cinque italiani dispersi in Nepal" - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, si teme per altri cinque italiani di cui non si hanno notizie. Segnala tg24.sky.it
