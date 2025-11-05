Grosseto, 5 novembre 2025 - Proseguono ad ampio raggio le indagini dei carabinieri di Follonica dopo l’ordigno incendiario lanciato contro la saracinesca di un locale che si trova a Senzuno, uno dei quartieri di Follonica. Il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica, quando in strada non c’era nessuno. L’esplosione ha causato un incendio nel gazebo che si trova di fronte al locale e che lo ha praticamente reso inagibile. Il locale, che era chiuso da qualche giorno per un provvedimento del questore per pubblica sicurezza, è stato colpito dall’ordigno rudimentale, innescato da uno straccio con liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordigno sul gazebo. Indagini ad ampio raggio. Sentiti alcuni testimoni