Orban Fico Babis | il ritorno parziale di Visegrad nel nome della convenienza economica

Viktor Orban non si nasconde più. Mentre Bruxelles cerca un’unità strategica sul conflitto ucraino, il premier ungherese lavora alla formazione di un “blocco scettico” dentro l’Unione, in compagnia della Slovacchia di Robert Fic o e della Repubblica Ceca di Andrej Babis. Tre Paesi, tre economie interconnesse e un comune denominatore politico: l’opposizione alla linea di guerra permanente contro Mosca e alla subordinazione dell’Europa alle priorità atlantiche. Secondo quanto rivelato da fonti interne a Budapest, il progetto mira a creare un fronte alternativo alle decisioni del Consiglio europeo, un coordinamento informale in grado di rallentare o bloccare nuovi finanziamenti a Kiev e di ridiscutere il regime delle sanzioni contro la Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

